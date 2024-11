Colpito da fucilata all'addome nell'Oristanese, morto cacciatore

La vittima, Filippo Vidili, di 58 anni, era noto a Oristano per il suo ruolo di cavaliere della Sartiglia, la giostra equestre che si corre a carnevale nella città sarda. I Carabinieri del comando provinciale di Oristano indagano per capire la dinamica e da dove sia partito il colpo mortale. Nello stesso pomeriggio, nel giorno in cui in Sardegna si è aperta la stagione della caccia al cinghiale, un altro cacciatore è stato soccorso dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo d’arma da fuoco

Tragedia nell’Oristanese dove un cacciatore di 58 anni, Filippo Vidili, è morto dopo essere stato colpito da una fucilata all’addome durante una battuta di caccia al cinghiale. Il fatto è accaduto questo pomeriggio nelle campagne di Sedilo, in località Su Padru, vicino alla piana di Ottana. L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118, subito allertati, ma è deceduto prima che potesse essere trasferito in elicottero in ospedale. I Carabinieri del comando provinciale di Oristano indagano sulla dinamica per ricostruire cosa sia accaduto e per identificare chi abbia sparato.