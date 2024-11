Valutare il rischio di femminicidio con i dati può salvare vite

È possibile prevenire atti di violenza estrema come i femminicidi? Sì, grazie all’approccio scientifico della valutazione del rischio. Usato dai centri antiviolenza, il questionario Sara, acronimo che sta per Spousal Assault Risk Assessment, aiuta a comprendere il livello di pericolo in cui si trova la donna pronta a lasciare una relazione violenta. Fornendo indicazioni cruciali per la sua protezione e sicurezza