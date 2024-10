Treviglio, 15enne dimessa per influenza: muore per morbo di Crohn

La giovane aveva dolori all'addome persistenti, tanto da allarmare i genitori che avevano deciso di portarla in ospedale. La ragazza è stata subito dimessa con la diagnosi di virus intestinale. Il giorno successivo, tuttavia, ha avuto scompensi cardiaci. Dalla Tac è quindi emerso che aveva una perforazione dell'intestino dovuta a una forma asintomatica del morbo di Crohn. L'intervento chirurgico immediato non è bastato a salvarle la vita

Una morte improvvisa a soli 15 anni per una forma asintomatica del morbo di Crohn. Così ha perso la vita una ragazza di Mozzanica, in provincia di Bergamo, uccisa dalle conseguenze di questa malattia infiammatoria del tratto intestinale, complessa da curare, che i medici non sono riusciti a diagnosticarle in tempo.

La giovane, come racconta il Corriere di Bergamo, nei giorni scorsi si trovava insieme ad alcuni amici quando ha iniziato a sentire i primi dolori all’addome. Col passare delle ore si sono trasformati in fitte sempre più forti. Per questo era tornata a casa di suo padre, che su consiglio del medico di base l’aveva poi portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio. Qui i due sono stati raggiunti dalla mamma. Nel reparto di pediatria le è stato diagnosticato un virus intestinale. Con questa diagnosi, Ester è stata dimessa dall’ospedale con la sola prescrizione di assumere dei sali minerali. Durante la notte, però, la ragazza ha continuato a star male e la mattina dopo ha iniziato a perdere i sensi. Il papà ha chiamato il 118: ai medici accorsi la situazione è sembrata subito molto grave. La quindicenne aveva scompensi cardiaci e non riusciva a respirare.