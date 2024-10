Diventare insegnanti in Italia è un percorso ad ostacoli?

La recente Riforma del reclutamento docenti ha riacceso il dibattito sull’iter per diventare professori in Italia. Difficile e macchinoso, il processo per accedere alla professione sconta i ritardi dovuti alla burocrazia e la mancanza di una vera e propria direttiva nazionale. Tutto questo sulle spalle dei docenti che, spesso precari storici, si chiedono se valga ancora la pena lottare per questo mestiere