La città delle donne: cos'è e perché è la città di tutti

Riappropriarsi degli spazi urbani come antidoto alla violenza di genere: non è solo un’utopia, ma un esperimento che può trasformare le città italiane in luoghi in cui la cura reciproca e di buon vicinato serve a combattere anche povertà e marginalizzazione sociale. È il caso dell'associazione Bellarquà a Milano. Ne abbiamo parlato con le urbaniste Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola