Paranoia Festival 2024, al via la terza edizione sulla salute mentale

Prima una 12 ore di musica tra performer e artisti all'idroscalo di Milano il 28 settembre, poi un panel sul "sostegno tra pari" in Fondazione Feltrinelli il 29

Torna Paranoia Festival, la terza edizione dell'iniziativa fondata dai giovani per i giovani. L'idea è quella di un festival che sfrutti la musica per sensibilizzare sulla salute e il benessere mentale, nasce infatti da un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni che, dopo la pandemia, si sono riuniti per rappresentare "un’occasione di aggregazione in un’epoca in cui i ragazzi faticano a trovare la propria voce e a mostrarsi all’altezza delle aspettative della società adulta". L’happening di due giorni, il 28 e 29 settembre, sarà animato da performer e artisti internazionali che rivendicano un confronto aperto sul tema della salute mentale della Generazione Z, coinvolgendo giovani artisti, scrittori, divulgatori e specialisti, con la partnership scientifica di Progetto Itaca ETS e il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Tra i più attesi ci sono Francesco Bruni, Vincenzo Crea, Irbis, Klaus, Chiara Maiuri, Daniele Mencarelli e Jolanda Renga.

Paranoia La paranoia, per gli organizzatori, è uno stato d’animo diffuso: "Una condizione che ci appartiene e non può essere ignorata. La musica che ascoltiamo, con la sua ritmica implacabile e le parole rarefatte, è il tessuto connettivo del nostro non detto: se la ascoltate, se ci guardate ballare, rivela ciò che nessuno viene mai davvero a chiederci: come stiamo? Abbiamo deciso di liberare parole e note per creare un ambiente solidale e sicuro in cui confrontarci e trovare insieme le parole per dirlo".