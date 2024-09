Roma, museo Maxxi: a Maria Emanuela Bruni la reggenza

Maria Emanuela Bruni assumerà la reggenza del Maxxi di Roma - dopo la nomina del presidente Alessandro Giuli come ministro della Cultura - come deciso dal consiglio di amministrazione della Fondazione che si è riunito oggi

Per la presidenza della prestigiosa Fondazione del Maxxi di Roma circolavano molti nomi tra cui Marina Valensise, Luca Beatrice, Vittorio Sgarbi ma alla fine è stata Maria Emanuela Bruni ad aggiudicarsela. Dopo che, a norma di statuto, la reggenza era affidata a Raffaella Docimo, consigliera anziana della Fondazione, area Fratelli d’Italia, titolare della cattedra di Odontoiatria pediatrica a Tor Vergata come soluzione-ponte tecnica, ora sarà la Bruni ad assumere la reggenza del Maxxi, dopo la nomina del presidente Alessandro Giuli come ministro della Cultura. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione che si è riunito oggi. Restano invariate, fino alla nomina del nuovo Presidente le cariche del segretario generale e del direttore artistico della Fondazione.