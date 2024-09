La Gdf sequestra 540 kg di cocaina, arrestate cinque persone

Un sequestro di cocaina pari a 540 chilogrammi per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro. Questo il risultato del lavoro di un'operazione della Guardia di finanza, che ha arrestato cinque persone, dopo un lungo moinitoraggio delle acque italiane del Sud. Gli indagati erano su un peschereccio ad avevano recuperato la sostanza stupefacente, contenuta in colli imballati in modo da evitare infiltrazioni di acqua e tenuti a galla da alcuni galleggianti. L'operazione, coordinata dalla Procura di Catania, è stata eseguita da militari del Comando provinciale locale in collaborazione con finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare e col supporto dello Scico.

Il controllo sulle rotte del mare

Nel dettaglio l'intervento, promosso da unità specializzate del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, è arrivato dopo un attento monitoraggio sui traffici e sulle rotte commerciali in mare da parte della Finanza per individuare possibili comportamenti anomali o sospetti e attivare così specifici controlli. In questo ambito è stato effettuato un controllo giornaliero del tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa che ha permesso di rilevare movimenti sospetti di un motopeschereccio che stava recuperando dei colli galleggianti in acqua. Nell'imbarcazione, dopo un'ispezione, sono stati rivenuti 18 colli, del peso di circa 30 kg ciascuno, imballati in modo da evitare infiltrazioni di acqua e legati a dei galleggianti per non farli inabissare nel mare. Il carico sarebbe stato scaricato in mare da una delle navi cargo che transitano per quel tratto di costa, per essere poi recuperato e trasportato sulla terraferma.

Il quantitativo sequestrato

Il blitz, coordinato come detto dalla Procura Distrettuale di Catania, ha portato in definitiva al sequestro di 450 panetti, per un peso complessivo di circa 540 chilogrammi, oltre che del peschereccio individuato. Arrestato, in flagranza di reato, tutto l'equipaggio composto da cinque persone, quattro italiani e un uomo di nazionalità serba, indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo. Secondo le stime della Guardia di finanza la droga sequestrata avrebbe procurato ai trafficanti guadagni per oltre 100 milioni di euro.