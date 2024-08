Cagliari, nasconde madre morta nel freezer per intascare la pensione

I carabinieri, in seguito a una segnalazione, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando il corpo della donna 78enne all'interno del congelatore. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali almeno due anni fa

Ha nascosto per anni la madre morta nel freezer per intascare la pensione. A Sarroch (in provincia di Cagliari) un 54enne è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri, in seguito a una segnalazione, hanno perquisito la sua abitazione trovando il corpo della madre 78enne all'interno del congelatore che si trova al pian terreno dell'abitazione. Il corpo, secondo i primi accertamenti effettuati, era lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La donna sarebbe morta per cause naturali e il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare a percepire la pensione. La salma è stata posta sotto sequestro.