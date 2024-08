L'estate nera dei Pronto soccorso: "Una situazione già precipitata"

L'estate ha messo in ginocchio, ancora una volta, i pronto soccorso italiani. Le ferie mettono in luce la carenza endemica di medici di emergenza-urgenza. A farne le spese sono i pazienti, sempre più anziani e cronici. Fabio De Iaco, presidente Simeu: "La situazione è precipitata e il governo non se ne sta occupando"