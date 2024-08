Viaggio nel Nord Italia delle carceri minorili: tra disagio e speranza

L'intervista a Girolamo Monaco, alla guida dell’Istituto penale minorile di Treviso, e le testimonianze dei ragazzi. Chi ha commesso omicidi o aggressioni violente ci racconta di non essersi reso conto di aver superato il limite e soprattutto di non aver mai pensato alle conseguenze. Il vortice delle emozioni travolge, a volte, e non lascia scampo a questi ragazzi che decidono di farsi giustizia da soli, oppure sfondano quel muro del “legalmente consentito” senza nemmeno rendersene conto