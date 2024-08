Duplice omicidio a San Candido, chi sono le vittime e il killer

È concluso l'intevento dei carabinieri che questa mattina ha fatto irruzione nell'appartamento di San Candido, in Alto Adige, in cui un uomo si era barricato dopo aver ucciso una donna e il padre. Un duplice omicidio ancora senza un perché. Ewald Kühbacher, 50 anni, ex guardia giurata pusterese, si è poi sparato durante il blitz delle forze speciali nel suo appartamento rivolgendo l'arma contro se stesso nel corso dell'irruzione delle teste di cuoio, e ferendosi gravemente alla gola.

Le vittime

Nell'appartamento è stato trovato il corpo senza vita del padre Hermann, un anziano di 90 anni costretto a letto per malattia, che aveva perso la moglie nel 2019. È stata uccisa anche una donna, una vicina di casa, che è stata colpita sulle scale dopo essere intervenuta insospettita dai rumori che provenivano dall'appartamento di Kühbacher. La vittima, 50 anni, si chiamava Waltraud Jud ed era piuttosto nota in valle per il suo ruolo di spicco all'interno della banda musicale del paese di cui il marito è dirigente, scrive il Corriere della Sera. Jud era segretaria della banda e lavorava per la società FTI di San Candido.