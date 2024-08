Emergenza carceri, il diritto negato alla salute dei detenuti

In Sicilia il caldo soffocante di questi giorni acuisce una emergenza cronica, tra sovraffollamento dei detenuti, agenti in sotto organico e carenza di figure specializzate che possano fornire assistenza psicologica. A Palermo il 2 agosto si è tolto la vita un agente, ed è il settimo caso in Italia nel 2024. Sono già 67 da inizio anno i suicidi tra i detenuti. 1270 quelli sventati. Una emergenza ignorata, denuncia il Garante del capoluogo, Pino Apprendi. L'intervista.