Gallipoli, garage affittati a turisti a più di 1800 euro a Ferragosto

L'operazione dei militari tra località Baia Verde e Lido San Giovanni ha fatto scoprire 73 persone ospitate in più rispetto ai limiti consentiti. Proprietari degli immobili multati per oltre 25 mila euro ascolta articolo

Garage affittati come fossero stanze per dormire, prezzi esorbitanti e gruppi di persone stipate in pochi metri quadri: la settimana di Ferragosto sul litorale di Gallipoli è stata calda non solo per via delle alte temperature. Un’operazione della Guardia di finanza, svolta tra località Baia Verde e Lido San Giovanni a Gallipoli, ha portato a galla la situazione. Su 31 case affittate a turisti controllate, sono risultate 73 persone in più rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente: in totale, negli appartamenti monitorati soggiornavano 216 persone, provenienti da ogni parte d’Europa, disposti a pagare dai 1.200 ai 3.000 euro a settimana per ogni sistemazione. Il risultato è stata una multa a carico dei proprietari degli immobili per oltre 25 mila euro.

In corso ulteriori accertamenti sui proprietari degli immobili Un capitolo a parte riguarda la tipologia di sistemazione fornita a questi turisti. All'interno di un monolocale, dove di norma la superficie abitabile avrebbe consentito di accogliere al massimo una persona e dove era stato allestito un cucinino in balcone, soggiornavano quattro giovani. Alcuni locali seminterrati, classificati come depositi, sono stati comunque affittati. Altrove, i militari hanno scoperto che due garage erano stati affittati a due gruppi di tedeschi che erano però convinti, sulla base delle foto e delle descrizioni sui siti di annunci, di aver affittato una casa. Il primo garage era stato affittato a sette persone, per la settimana di Ferragosto, a 1.880 euro; il secondo, nello stesso periodo, a quattro turisti per 1.440 euro. I due garage erano monitorati dall'anno scorso e quando i turisti sono arrivati, al momento del check-in hanno trovato la Guardia di finanza. Il proprietario di uno dei due garage, alla vista dei militari, ha manifestato l'intenzione di spostare i turisti in un appartamento. La posizione di entrambi i proprietari è ora al vaglio della Guardia di finanza, che è impegnata negli accertamenti fiscali connessi al regolare assolvimento degli obblighi tributari previsti per le locazioni turistiche. Riguardo all’anno precedente, è emerso che 300 mila euro non erano stati dichiarati al fisco di proprietari e gestori delle case vacanze.



B&B abusivi a Ostia e irregolarità amministrative Situazione complessa anche sul versante tirrenico. I carabinieri delle Compagnie dipendenti dal Gruppo di Ostia hanno svolto un controllo straordinario nelle strutture ricettive tra Ostia e Civitavecchia, e nelle zone di villeggiatura tra Bracciano, Monterotondo e la via Cassia). In totale 249 B&B controllati, di cui 8 risultati abusivi (due nell'area di Ostia, una in quella di Civitavecchia, una zona Ponte Galeria, due Cesano e due Bracciano - per i quali è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività) e in 25 strutture sono emerse irregolarità amministrative di varia natura (elevate complessivamente 39 sanzioni per un ammontare di 78.513 euro). Individuati 9 gestori che hanno omesso di comunicare le generalità delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza, o non hanno completamente identificato gli ospiti. Per tale motivo, i responsabili sono stati denunciati. Nel corso di un controllo, un gestore è stato denunciato per violazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, per non aver inviato taluni lavori dipendenti alla visita medica periodica. Nel dettaglio, tra le principali violazioni amministrative riscontrate troviamo la mancata esposizione della tabella dei prezzi massimi praticati all'ingresso della struttura ovvero nelle camere, l'applicazione ai turisti di prezzi massimi difformi da quelli esposti, la dotazione, in modo permanente, di un numero di posti letto superiore a quello indicato dalla "segnalazione certificata di inizio attività" (Scia), la mancata residenza, da parte del gestore, nella sede del B&B.

approfondimento Turismo, le 10 mete europee più affollate. LA CLASSIFICA