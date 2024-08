Emergenza carceri, il grido d'allarme dei suicidi

Il censimento del dossier "Morire di carcere" di Ristretti Orizzonti punta il dito su una dolorosa realtà che decidiamo spesso di ignorare: non ci sono mai stati così tanti suicidi in carcere. Al 12 agosto erano 66 i detenuti che si erano tolti la vita in cella. Ma dietro a questi numeri ci sono storie di ordinario dolore