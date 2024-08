Carovigno, si apre lo sportello e sbalza fuori dall'auto: morto 20enne

La dinamica dell'incidente, avvenuto a Torre Santa Sabina, è in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava sul sedile posteriore di una Opel Corsa, quando all'improvviso lo sportello si è aperto facendolo sbalzare fuori dall'abitacolo. Sull'incidente indagano i carabinieri. Non si esclude l'ipotesi di un gioco finito male

Un ragazzo di 20 anni è morto la scorsa notte a Torre Santa Sabina, nel comune di Carovigno (Brindisi), dov'era in vacanza con alcuni amici. La vittima si chiama Lorys Bellapianta. Originario di Busto Arsizio, il giovane sarebbe caduto da un'auto in movimento e avrebbe poi sbattuto la testa sull'asfalto. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento ma, secondo una prima ricostruzione, il 20enne si trovava sul sedile posteriore di una Opel Corsa, quando all'improvviso lo sportello si è aperto facendolo sbalzare fuori dall'abitacolo.