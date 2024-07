Risse organizzate da minori, 500 identificati a Trieste

Gruppi di adolescenti, molti di loro provenienti dal capoluogo giuliano, si incontrano a Muggia per scontri fisici organizzati. Tra loro anche ragazzine che si battono per soldi e coetanei intorno che tifano, dopo aver pagato per assistere. I video dei match vengono postati su piattaforme come Instagram e Tik Tok. Oggi un incontro in Prefettura tra il sindaco e le Forze dell'ordine