Portogallo, turista italiana muore travolta da un’onda anomala

Muore in Portogallo, travolta da un'onda anomala. Si chiamava Margherita Salvucci, era originaria di Colmurano, provincia di Macerata, e dopo la laurea in Medicina aveva iniziato la specializzazione in psichiatria a Padova, dove pure lavorava. Giovedì, nel tardo pomeriggio, si trovava su una spiaggia di Madeira, in Portogallo, insieme alla sorella, alla madre Ornella Formica insegnate ed ex sindaco della città marchigiana e al padre imprenditore. Si stavano godendo una vacanza di famiglia: Margherita, a un certo punto, si è arrampicata su una scogliera per scattare una foto, un’onda anomala l’ha colta in pieno, è caduta sbattendo la testa. A nulla è valso il trasporto in ospedale, le sue condizioni erano troppo critiche a causa di un trauma cranico e di acqua nei polmoni.