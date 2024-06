Test It-Alert a sorpresa a Lodi sui cellulari, ma è un'esercitazione

Test It-alert: l'esercitazione per prepararsi alle emergenze reali

L'invio dell’alert era stato preannunciato nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale: "Dal 25 giugno avvio dei test finalizzati a perfezionare l’uso per gli scenari di incidente industriale. Il sistema è già in esercizio ma, al fine di ottimizzarne l’operatività, è necessario procedere comunque a dei test periodici".

Si tratta di test necessari non solo a perfezionare la tecnologia in uso ma anche per tenere alta l’attenzione sui relativi rischi e aumentare la consapevolezza della popolazione.

Come comportarsi in caso di It-Alert? Qualora l’utente dovesse ricevere un messaggio che riporta la parola “TEST”, questo indicherà che è in corso una verifica della funzionalità del sistema. Un passaggio necessario per avere la sicurezza che, nell’eventualità di una reale emergenza, i messaggi vengano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate.

Per il futuro il calendario delle prove riguarda i giorni 25 e 27 giugno e poi il 3 luglio, saranno interessate le province di Milano, Pavia, Lodi e Bergamo.