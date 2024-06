Brescia, due persone travolte e uccise da un treno a San Zeno Naviglio

La coppia, un uomo e una donna, è stata travolta da un convoglio nei pressi della stazione. Per loro non c'è stato nulla da fare

Un uomo e una donna sono morti nella giornata di lunedì 24 giugno travolti da un treno a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. L'incidente ferroviario è avvenuto poco dopo le 13 nel tratto di binari tra via Belleguardello, nel comune di Montirone, e la stazione di San Zeno Naviglio. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia. Secondo le prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un gesto estremo.

Il numero per chi è in difficoltà

Non è mai facile parlare di istinti suicidi. Per chi si trova in difficoltà è possibile chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp).