Sciacca, migliaia di persone allo stadio per il "Gol del cuore"

Al Luigi Gurrera il quadrangolare di memoria e solidarietà con la Nazionale del cuore attori e cantanti, la squadra dei magistrati, quella dei carabinieri e una formazione con le vecchie glorie dello Sciacca Calcio. In campo anche il nipote di Paolo Borsellino. Raccolti diecimila euro da destinare ad una associazione che si occupa di persone con disabiliIità motorie ascolta articolo

La nazionale chiama, la cittadinanza risponde. Oltre 2500 persone hanno assistito al quadrangolare del Cuore sugli spalti dello stadio di Sciacca. L'ingresso in campo dei giocatori accompagnato dalla Fanfara del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia, con il fischio d'inizio preceduto dall'inno di Mameli. Legalità, sport, memoria e solidarietà in una serata in cui sono stati raccolti fondi donati all'associazione Avulss per l'acquisto di un pulmino per il trasporto delle persone con disabilità motorie.



La vittoria è andata alla squadra delle Vecchie Glorie dello Sciacca calcio, in maglia verde, guidata dal sindaco Fabio Termine. Al secondo posto la Nazionale del cuore attori e cantanti, con volti noti come Bruno Torrisi, Paolo Sassanelli, Maurizio Bologna, Sossio Aruta, e in porta il Tenente Colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca. Terza la formazione dei carabinieri, con la presenza in campo del Comandante provinciale di Ragusa Col. Carmine Rosciano e il Capo di stato maggiore della Legione Sicilia Co. Carlo Scattaretico in panchina come commissario tecnico.

Al quarto posto si è piazzata la squadra dei magistrati capitanata dal Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca che ha voluto ringraziare il pubblico, presente e numeroso, per questo evento che si tiene a cavallo tra gli anniversari delle due stragi del 92, quella di Capaci del 23 maggio e quella di Via D'Amelio, compiuta 57 giorni dopo, che - ha detto Frasca - hanno segnato non solo la storia di questa regione ma di un intero Paese. Ad indossare la maglia dei magistrati anche il nipote del magistrato ucciso il 19 luglio del 92, Paolo Borsellino jr, che ha ricevuto in dono una statuetta raffigurante il nonno, realizzata dal ceramista saccense Toni Cascio. E allo stadio Gurrera nel corso di una cerimonia alla presenza del Generale di divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri di Sicilia, sono stati ricordati i nomi delle vittime di mafia.

L'evento è stato presentato dal comico Sasà Salvaggio e dalla showgirl Chiara Esposito. La finale del torneo diretta dall'arbitro di serie A Rosario Abisso.