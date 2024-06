Scrutatori cercasi a Milano (e una fila unica per l'inclusività)

Nella città meneghina sembra esserci una certa penuria di scrutatori per le Europee: ne servono 4.992 insieme a 1.248 presidenti di seggio. Ma, ad oggi, il Comune ne ha reclutati appena la metà ascolta articolo

Sono 1.042.286 i milanesi chiamati alle urne. Per la prima volta studentesse e studenti fuori sede, quasi 5mila, potranno recarsi alle urne nel comune di domicilio e a Milano potranno votare presso seggi speciali allestiti all'università Cattolica e al Politecnico, esprimendo le proprie preferenze per le liste e i candidati della circoscrizione territoriale di origine. Ma per le Europee di sabato e domenica nelle 1.248 sezioni in 162 scuole, oltre alle sezioni speciali, e per la richiesta di 4.992 scrutatori e 1.248 presidenti di seggio, c'è ancora un bel po' da fare. Mancano ancora 3mila persone e il comune di Milano si sta mobilitando per cercarle.

Come candidarsi a scrutatori? Per candidarsi come scrutatori c'è tempo fino a giovedì, bisogna essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana. Per quanto riguarda, invece, l'incarico di presidente di seggio è richiesto anche il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In materia di compenso, si oscilla tra i 138 euro per i presidenti e 110,40 euro per scrutatori e segretari (per i seggi speciali invece la retribuzione è pari a 82,80 e 56,35 euro). Per iscriversi basta cliccare qui.