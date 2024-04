Milano, aggredito Iovino, presunto flirt di Ilary Blasi. Non denuncerà

Il personal trainer di 37 anni noto per il presunto flirt con Ilary Blasi nella vicenda della separazione con Francesco Totti è stato raggiunto e colpito da 5 o 6 uomini in zona Portello nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. Secondo le prime ricostruzioni l'aggressione sarebbe stata pianificata. La vittima ha raccontato pochi dettagli dell’aggressione ai carabinieri

Circondato da cinque-sei uomini e picchiato con violenza. Cristiano Iovino, personal trainer di 37 anni noto per il presunto flirt con Ilary Blasi nella vicenda della separazione con Francesco Totti, è stato aggredito nel quartiere di Portello a Milano nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile. La vittima ha però scelto al momento di non sporgere denuncia e ha raccontato pochi dettagli dell’aggressione ai carabinieri.

L’aggressione

Alle 3.30 circa di lunedì 22 aprile Cristiano Iovino si trovava in via Marco Ulpio Traiano, zona Portello a Milano. Mentre stava tornando a casa, è stato accerchiato da 5-6 uomini che, scesi da un van, hanno cominciato a picchiarlo in più parti del corpo per poi scappare nuovamente con il furgone. I medici intervenuti sul posto hanno prestato soccorso al personal trainer, che però ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. Viste le poche informazioni fornite da Iovino ai carabinieri, non sono ancora chiari tutti i dettagli dell’aggressione e le ragioni del gesto che, almeno secondo una prima ricostruzione, sembra premeditato e studiato nei minimi dettagli.