Aosta, trovata donna morta: non si esclude l'ipotesi del femminicidio

Il corpo di una donna è stato trovato ieri nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d'Aosta. A scoprire il cadavere è stato un passante. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta. Sono stati condotti anche rilievi scientifici da parte dei militari. Non si esclude al momento l'ipotesi del femminicidio. La vittima è una giovane donna. Non è ancora stata identificata. Il corpo era nei boschi sopra La Salle, vicino alla chiesetta della frazione Echilivaz, ormai disabitata da anni. Le indagini sono coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi e svolte dai carabinieri. Il corpo è stato portato al camera mortuaria del cimitero di Aosta.