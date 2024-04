È morta Mira, il cane bagnino che salvò 8 bambini nel Lazio

Un tumore non ha lasciato scampo a Mira il Labrador di 8 anni della Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno (Sics). Il cane-bagnino è stato protagonista negli anni di numerose imprese spettacolari. La più famosa fu nell'estate 2021 quando a Sperlonga (Latina) riportò a riva 8 bambini in seria difficoltà tra le onde del mare. A questo labrador-eroe viene ora dato in Rete l'ultimo tributo. Il primo a piangerla è Luigi, suo storico conduttore: “Grazie Mira”. Due parole, semplici e immediate per esprimere la gratitudine per quanto il labrador aveva fatto in questi anni. La Scuola italiana cani salvataggio l’ha celebrata sui social dedicandole un post sulla pagina Facebook che ha ricevuto centinaia di attestati di stima e cordoglio arrivati da chi la conosceva o da chi, semplicemente, è venuto a sapere della sua incredibile carriera.