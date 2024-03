Terremoti, scossa di magnitudo 4.5 nell’Udinese

Al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni è arrivata alle sale operative dei vigili del fuoco. La scossa è stata registrata nella zona di Socchieve ed è stata avvertita chiaramente in tutta la regione, da Pordenone a Udine fino a Trieste

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 ad una profondità di circa 10 km è stata registrata questa sera dall’Ingv in provincia di Udine. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 22.19, sono stati quelli di Socchieve e Tramonti di Sopra. Al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni è arrivata alle sale operative dei vigili del fuoco. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa avrebbe avuto l'epicentro nel piccolo comune della Carnia. La spallata è stata avvertita nettamente - anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia - e i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate.