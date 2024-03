Regione Lazio, oltre 70mila euro raccolti con Natale di solidarietà

“Oltre 70mila euro devoluti in beneficienza. Questa la cifra raccolta in occasione dell’ultima edizione del Natale di Solidarietà, l’evento che abbiamo organizzato insieme al Comitato ‘Per chi da solo non ce la fa’, che si è svolto presso l’Auditorium della Conciliazione lo scorso 11 dicembre.” Lo hanno annunciato il deputato Luciano Ciocchetti e l’assessore regionale Massimiliano Maselli in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala Tevere della Regione Lazio.

Un anno di solidarietà

“Il Natale di solidarietà promuove da anni, in occasione del Natale, una raccolta fondi per sostenere le numerose attività di tante associazioni impegnate nel settore del sociale e sanitario. Sono ben 21 le associazioni che quest’hanno già ricevuto il contributo economico dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa” che permetterà loro di realizzare azioni dirette a favore di chi ha più bisogno. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con le loro donazioni permettendo di raggiungere una cifra così importante. Un ringraziamento al Presidente del Comitato Mauro Ascione, ai tanti volontari che hanno permesso la realizzazione della serata condotta lo scorso dicembre da Sabina Stilo, a tutti gli artisti che con la loro partecipazione hanno reso possibile la buona riuscita di una serata che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Un grazie anche a Francesco Carducci, presidente Agis Lazio, per la sua azione a sostegno del Comitato ‘Per chi da solo non ce la fa’. A tutti diamo appuntamento al prossimo Natale di Solidarietà, previsto per il prossimo 9 dicembre sempre all’Auditorium della Conciliazione.”

Le associazioni che ne hanno beneficiato

Di seguito le 21 associazioni che hanno ricevuto il contributo: SPECIAL OLYMPICS, ASSOCIAZIONE L’ARTE NEL CUORE, ASSOCIAZIONE NASTRO VIOLA, FONDAZIONE ANTEA, ASSOCIAZIONE ZANZIBAR HELP, ASSOCIAZIONE LA STELLA DI LORENZO, DOKITA ONLUS, AMSO, ASSOCIAZIONE CIAMPACAVALLO, ASSOCIAZIONE SALVAMAMME, ASSOCIAZIONE MAM&CO, PRO LOCO MENTANA, COORD. NAZ. COMUNITA’ PER MINORI TEATRO PATOLOGICO, FAMIGLIE ATTIVE PER L’HANDICAP, FIORE NEL DESERTO, PETER PAN, ALTEYA ONLUS, F.I.L.O. ONLUS, CENTRO ANZIANI ARTENA A.P.S., ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO INFANTILE “GIOVANNI BOLLEA” OSPEDALE POL. UMBERTO I