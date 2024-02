Ogliastra, sequestrata maxi discarica abusiva

Una discarica abusiva estesa per 1500 mq: questa è la situazione davanti alla quale si sono trovate le Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax, nel corso di un’operazione a Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Tra i materiali trovati, c’erano vasche idriche in amianto, taniche di olio per autovetture, elettrodomestici fuori uso, decine di estintori, pneumatici e quasi cinquanta tonnellate di ferro. Sul posto, sono intervenuti i tecnici specializzati dell’Arpa Sardegna, che hanno classificato i rifiuti, oltre agli agenti della sezione aerea di Cagliari della Guardia di Finanza.

Il proprietario della discarica è stato denunciato.