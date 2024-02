Samuele Landi, corpo dell'imprenditore sarebbe stato trovato a Dubai

La scomparsa risalente a 10 giorni fa

Le notizie arrivano frammentarie in Italia e Landi è scomparso da circa 10 giorni, tuttavia questo riscontro delle impronte digitali è quanto il legale avrebbe ricevuto come informazione nelle ultime ore dalla famiglia, la moglie Laura e i quattro figli. Samuele Landi, ex amministratore delegato dell'azienda di telecomunicazioni e telefonia Eutelia, andata in bancarotta, è latitante all'estero per le autorità italiane, dovendo scontare una condanna definitiva. Peraltro, l'avvocato Disegni in queste ore avrebbe bisogno della firma di Landi per un ricorso in Cassazione verso l'ultima condanna a sei anni e 6 mesi per il crac romano di Agile, società ex Eutelia. "Il ricorso va presentato entro il 17 febbraio e notificato a 800 parti civili, se non viene fatto subito non si fa in tempo", ha detto l'avvocato per il quale "10 giorni di scomparsa in mare sono comunque preoccupanti". Samuele Landi, ex ad di Eutelia, azienda di telecomunicazioni fallita, vive a Dubai dal 2010.