Circolo Canottieri Ticino, chat sessista per uomini: 8 soci indagati

Le indagini

Messaggi in cui compaiono commenti su particolari fisici della ragazze e anche allusioni su loro presunte relazioni con altri soci. Ad informare le giovani sarebbe stato uno dei partecipanti al gruppo, che non avrebbe condiviso il contenuto di quei dialoghi. La Procura indaga con l'ipotesi di reato di diffamazione. Gli accertamenti della polizia postale sulla chat sono ancora in corso. Nel frattempo il collegio dei probiviri della Canottieri Ticino ha deciso di sospendere un consigliere della società che faceva parte del gruppo. I partecipanti alla chat si sono rivolti ad un legale, sostenendo che il gruppo sarebbe stato scoperto in seguito alla sottrazione di un telefonino da un lettino in piscina mentre il proprietario si era allontanato.