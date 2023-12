Mattarella: "Corruzione ed evasione fisco tolgono risorse a società"

Cinema

Giornata mondiale contro la corruzione: i 10 film da vedere

Il 9 dicembre è il giorno dedicato a porre l’attenzione sulle conseguenze della corruzione in ambito politico, economico e sociale in tutti i Paesi. Nel corso degli anni il tema è stato oggetto di analisi anche al cinema, con numerose pellicole dedicate a raccontare casi specifici o storie di contrasto a questo tipo di crimine. Da 'Serpico' a 'Leviathan': ecco i titoli da non perdere

"La corruzione" è un film del 1963 diretto da Mauro Bolognini. Un giovane, figlio di un ricco imprenditore, vuole dedicare la sua vita a Dio. Il padre, contrario a questa scelta, lo porta in barca e assume una escort per sedurlo e fargli cambiare idea. Dopo essersi lasciato "corrompere" dal fascino della ragazza, il giovane si dà agli affari nell'impresa paterna pur non sentendosi a suo agio con il cinismo, la freddezza e la corruzione di quell'ambiente di lavoro