Vucic: "Stellantis produrrà qui in Serbia la Panda elettrica"

Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, al termine dell'incontro istituzionale avvenuto quest'oggi con la premier Giorgia Meloni , ha dichiarato: " Stellantis inizierà la produzione della Panda elettrica qui in Serbia". Vucic ha inoltre espresso gratutidine per la decisione dell'italia di investire nel suo paese con Sismest e Cdp.

Nuova Panda

"Stellantis - ha concluso il presidente serbo - oltre alla produzione della Panda elettrica potrebbe essere il motore degli investimenti dell'automotive". L'11 luglio 2024 è la data prevista per svelare al mondo la nuova Panda, la prima elettrica low cost del gruppo, un crossover che si pone l'obiettivo di far concorrenza alle vetture cinesi, americane ed europee impegnate nel settore. La vettura sarà quindi prodotta in Serbia, Brasile e Marocco.