Allerta meteo domani in Calabria e Sicilia: elenco scuole chiuse

La Protezione civile della Calabria ha diffuso un'allerta meteo per domani, prevedendo il livello arancione su tutta la fascia ionica della regione e gialla su quella tirrenica. In particolare, rileva la Protezione civile, "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti" con la possibilità, in particolare, di "esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni". Previsti anche venti "da forti a burrasca dai quadranti orientali" con "possibili mareggiate sulle coste esposte". In seguito all'allerta, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro, consigliando la massima prudenza negli spostamenti.