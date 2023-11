Meteo, previsioni del 14 novembre. Prosegue l’estate di San Martino

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni asciutte. Cieli nuvolosi al Nord e in qualche zona del Centro mentre sul resto del Paese splenderà il sole e le temperature saranno in lieve aumento. Il bel tempo prevalente proseguirà almeno fino a giovedì, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione

La cosiddetta “estate di San Martino” prosegue sull’Italia nella giornata di martedì 14 novembre. Per domani quindi attese condizioni meteo in prevalenza asciutte, ma con cielo nuvoloso al Nord (con nebbia sulla Pianura Padana). Qualche locale nube anche in alcune zone del Centro mentre sul resto del Paese ci sarà il sole e temperature massime in ulteriore lieve aumento. In Sicilia sono attese punte fino a 24-25 gradi (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).