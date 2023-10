Il processo era nato da un'inchiesta sulle irregolarità nelle procedure di affidamento a un'associazione del Grand Hotel Miramare. Nel 2015 l'immobile era stato concesso senza alcun bando pubblico all'associazione "Il sottoscala" dell'imprenditore Paolo Zagarella. Al centro delle indagini c'erano i presunti rapporti tra Falcomatà e Zagarella che, in occasione delle elezioni comunali del 2014, aveva concesso gratuitamente al sindaco di Reggio Calabria alcuni locali per ospitare la segreteria politica. La Cassazione avrebbe valutato la desistenza volontaria degli imputati che, dopo aver affidato il Miramare all'associazione di Zagarella, avevano revocato l'affidamento.

Anni duri ma adesso un nuovo inizio

"Assolto. Sono stati due anni duri. Due anni in cui ho sofferto, ha sofferto la mia famiglia, ha sofferto la città. Questa assoluzione restituisce, in parte, le amarezze di questo periodo. Un periodo in cui non mi è mai, mai, mancato il vostro sostegno, il sostegno dei reggini. Adesso per la città ci dovrà essere un nuovo inizio. Insieme. Vi voglio bene, ci vediamo tra poco". Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sulla sua pagina Facebook all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione.