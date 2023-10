Milano, sei coltellate alla sorella: arrestato 68enne

I carabinieri di Cologno Monzese, alle porte di Milano, hanno arrestato per tentato omicidio un 68enne. L'uomo ha colpito la sorella con cui vive, di 70 anni, con almeno sei coltellate alla schiena. La donna, trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano, è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Nel corso del sopralluogo sono stati sequestrati un coltello a serramanico e tre coltelli da cucina compatibili con le ferite inferte. L'arrestato ora si trova nel carcere di Monza.