Meteo, allerta maltempo al Nord e rischio nubifragi al Centro

L'Italia si trova ancora nella morsa del maltempo . Sono in particolare le regioni del Centro-Nord a essere alle prese con un piogge e rovesci intensi e pericolosi. La Protezione civile ha diramato anche per la giornata di oggi, mercoledì 25 ottobre, un'emergenza meteo in diverse regioni con allerta arancione e gialla. Paura a Quinto, nel Genovese dove, nella tarda serata di ieri è crollato un muraglione di contenimento lungo circa 25 metri e alto 12. Il cedimento ha poi invaso il giardino del condominio sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato sette palazzine per motivi di sicurezza, 16 persone sono state così allontanate dalle loro abitazioni trovando alloggio da amici e parenti. ( MALTEMPO A ROMA )

La situazione

Allarme meteo per il rischio piogge in Friuli Venezia Giulia, nella zona del Bacino montano del Tagliamento e del Torre. Nella regione, da ieri stanno operando 239 volontari della Protezione civile con 90 mezzi, intervenuti per il monitoraggio del territorio, allagamenti e per tagliare alberi. Da ieri sera è isolata la frazione di Zomeais, a Tarcento (Udine) a causa di una frana. Nello stesso comune si sono registrati più allagamenti a causa dell' innalzamento del torrente Torre. Questa mattina, intorno alle ore 7.15, un'auto è rimasta bloccata nel letto del fiume Meduna al "guardo di Murlis". L'automobilista al volante è riuscito autonomamente a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Inoltre, il torrente Cormor intorno alle 6 è esondato a Pozzuolo del Friuli tra Pozzuolo e Carpeneto, all'altezza di un campo sportivo ed è stata interrotta la viabilità per la presenza di acqua sulla carreggiata. Sono intervenuti i volontari della squadra comunale della Protezione civile, attivati dalla sala operativa regionale (Sor) della Protezione civile.