Fermignano, travolge e prende a martellate direttore Conad: in fuga

È caccia all'uomo a Fermignano, nel Pesarese, per individuare il pirata della strada che stamattina ha investito il direttore del Conad locale. Il fatto è avvenuto all’alba, attorno alle 6.45. La vittima, mentre stava raggiungendo a piedi il posto di lavoro, avrebbe fatto cenno di rallentare all’auto che percorreva la strada a forte velocità. L’autista avrebbe sì rallentato, ma subito dopo lo ha investito e poi, scendendo dall'auto, lo ha preso più volte a martellate.

L'uomo salvato dall'intervento di un operatore ecologico

L’uomo avrebbe trovato riparo al lato della strada, ma solo grazie all’intervento di un operatore ecologico che è prontamente intervenuto si è evitato il peggio. L’autista, invece, si è dato alla fuga. Il 40enne è cosciente e il suo quadro clinico sotto controllo: le sue condizioni di salute, a quanto si apprende, non sarebbero così gravi come apparso in un primo momento. Ora l'uomo è affidato alle cure del pronto soccorso di Urbino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.