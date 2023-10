Pedopornografia, operazione in tutt'Italia: 3 arresti e 24 indagati

Le indagini

L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e Valle D'Aosta, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale, si è svolta nell'arco di diversi mesi con l'obiettivo di individuare i soggetti dediti alla pubblicazione e divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni. Dalle indagini è emerso lo scambio in rete di materiale di diversa natura, che riproduceva anche vere e proprie violenze sessuali. Gli utenti, che utilizzavano accorgimenti tecnici per mantenere l'anonimato e una serie di pseudonimi, avevano un linguaggio "in codice" per avanzare le proprie richieste, come ad esempio "Ciao, cerco cucciole" oppure "Hai min?" riferendosi a minori.

Le perquisizioni

Eseguite inoltre 30 perquisizioni disposte dalla procura di Torino che hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pen drive, computer, account email e profili social. Sono stati identificati gli account utilizzati dagli indagati per la richiesta del materiale pedopornografico e, sui supporti informatici, è stato rinvenuto un

ingente quantitativo di materiale illecito. Le operazioni hanno coinvolto 24 diversi uffici della Polizia Postale in tutta Italia: Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.