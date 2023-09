Pavia, 63enne muore inciampando nello sportello della lavastoviglie

Una tragica fatalità è costata la vita a un uomo di 63 anni. Nella serata di martedì 19 settembre un pensionato di San Martino Siccomario (Pavia), dopo essere inciampato nello sportello aperto della lavastoviglie, è morto infilzandosi con un coltello posizionato nell'apposito cestello con la lama affilata verso l'alto. Il coltello ha reciso l'arteria femorale del pensionato, la morte per dissanguamento è stata rapida e inevitabile.

La dinamica ricostruita dai carabinieri

A lanciare l'allarme sono stati i parenti della vittima, che non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno allertato i sanitari del 118. I soccorritori, una volta giunti sul posto verso le 21, hanno trovato il 63enne privo di vita in casa e purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell'episodio è stata ricostruita dai carabinieri. Una volta constatato che si era trattato di un incidente domestico, il magistrato non ha ritenuto necessaria l'autopsia, dando il nulla osta per restituire la salma ai familiari.