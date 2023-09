Milano, 23enne aggredito nella notte in zona Darsena: è in coma

Si trova in ospedale in coma farmacologico presso il Policlinico il 23enne vittima di un'aggressione questa notte a Milano, nella zona della Darsena, precisamente in via Gorizia, dove un passante lo ha trovato a terra incosciente. Avvertita la polizia gli agenti gli hanno praticato un massaggio cardiaco, prima del trasferimento in ospedale in codice rosso.