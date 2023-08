Luigi Berlusconi, mutuo da 50mila euro una villa e un appartamento

È il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, nato nel 1988 dalla relazione dell'ex Premier con Veronica Lario, Luigi Berlusconi è anche considerato un abile imprenditore. Molto riservato, nel 2020 si è sposato con Federica Fumagalli, con la quale ha avuto due figli: Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio l'anno dopo. Laureato in Bocconi, ha successivamente lavorato in JP Morgan a Londra e poi alla Sator di Matteo Arpe. Negli ultimi anni però si è dedicato alla diversificazione della H14, sganciata dai flussi finanziari di Fininvest. Un portafoglio sicuramente importante quello dal quale può attingere il giovane Berlusconi, ma, come ha appurato il Corriere della Sera, anche lui si è indebitato come chiunque per comprare casa: una villa di 1.600 metri quadri e un appartamento da 450 a Milano che costano mensilmente di mutuo circa 50mila euro.