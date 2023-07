Cosenza, elefante scappa dal circo e passeggia per le strade di Amantea. VIDEO

Un elefante è stato visto girare per le strade di Amantea, cittadina sulle coste calabre in provincia di Cosenza. L'animale probabilmente è sfuggito al controllo dei guardiani del circo a cui appartiene. Stando alle immagini e ai video pubblicati sui social da chi lo ha incontrato, l'elefante si è incamminato prima verso il mare e poi in direzione della zona commerciale della città: è stato fotografato davanti al cartello che pubblicizza un supermercato.

Le reazioni sui social

Numerosi i commenti ironici suscitati dalle incredibili immagini. C'è chi fa riferimento alle temperature: "Con questo caldo sono già arrivati gli elefanti??", si chiede un utente su Facebook. E chi scherza: "Ecco dov'è finito, l'avevo parcheggiato in doppia fila a Pizzo...". Ma in molti le immagini suscitano più amarezza che divertimento, e non mancano gli appelli per liberare l'elefante e per vietare anche in Calabria l'uso di animali nei circhi.