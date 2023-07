Si ribalta un trattore in provincia di Campobasso, due morti

Intorno alle 7 di questa mattina, presso Baranello, in contrada Fonte Garile, provincia di Campobasso, due persone sono morte travolte da un trattore dopo che il mezzo si è ribaltatato. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, tuttora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Le vittime, che erano a bordo del trattore con un rimorchio carico di legna, sono marito e moglie, di 81 e 83 anni. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso e avviene con difficoltà considerato che l'incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia.