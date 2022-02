Taranto, blocco alla raffineria Eni: fiamme e fumo nero

Le prime informazioni su quanto accaduto

A quanto si è appreso, gli operai sono usciti dallo stabilimento a scopo precauzionale seguendo il protocollo di sicurezza. Il blocco degli impianti fa automaticamente scattare il sistema di ecosentinelle, meccanismo che prevede la fuoriuscita di fumo dalle torce. Sono in corso accertamenti per verificare le cause che hanno determinato i problemi tecnici e procedere al ripristino dell'impianto. "Una colonna di fumo nero, visibile - sottolinea il movimento Giustizia per Taranto - anche a chilometri di distanza, è fuoriuscita da alcuni camini dell'Eni. Episodio non nuovo, purtroppo. Attendiamo che le autorità competenti ci diano informazioni sull'accaduto".