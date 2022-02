Terremoto Reggio Emilia, scossa di magnitudo 4.0 a Bagnolo in Piano

L'epicentro a una profondità di 7 chilometri. Al momento non si segnalano danni. Il sisma avvertito nettamente anche a Modena e in molte aree limitrofe

Una scossa di teremoto è stata avvertita stasera poco prima delle 20 alle porte di Reggio Emilia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.0. L'epicentro è stato individuato nel comune di Bagnolo in Piano, ad una profondità di 7 chilometri.

Paure e tante telefonate, ma nessun danno

Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine: la gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. La scossa è stata avvertita nettamente a Modena, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto.