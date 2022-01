PlayStation 5 da Unieuro, ma è la truffa di un sito pirata

La PlayStation 5 continua ad essere uno dei prodotti di elettronica di consumo più ricercati al mondo ma è davvero difficile da trovare, per questo in rete si moltiplicano le truffe ai danni degli appassionati in cerca della consolle. Dopo numerosi tentativi di phishing registrati lo scorso anno, in queste ultime ore sta circolando un post sponsorizzato su Facebook, di un sito molto simile a quello di Unieuro, dove viene riportata la notizia che, tramite un contest, c’è la possibilità di vincere una PlayStation 5. Questa pagina è un clone della pagina originale del negozio di elettronica, che conta più di 500.000 follower con tanto di “spunta blu”, certificato di garanzia di autenticità. La pagina usa lo stesso logo di Unieuro ma si chiama “Unieuro_italia”. La truffa in corso secondo varie segnalazioni in rete, non riguarderebbe soltanto le PlayStation anche smartphone e altri prodotti tech.