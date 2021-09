Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 30 settembre

Sono 3.804 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 3.212 ), a fronte di 308.836 tamponi giornalieri effettuati (ieri 295.452). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,2% (ieri 1,1%). Sono 51 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 440 (-10), con 26 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 settembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.669.355. Le vittime in totale sono 130.921, con 51 decessi registrati nelle ultime 24 ore (con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia, ieri 63 con un ricalcolo sempre delle Regioni Campania e Sicilia). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 5.714, per un totale di 4.447.126. I ricoverati con sintomi sono 3.198 (-119). Sono invece 90.670 le persone in isolamento domiciliare (-1.542). I tamponi sono in tutto 92.465.642 - di cui 60.150.908 processati con test molecolare e 32.314.734 con test antigenico rapido -, in aumento di 308.836 rispetto al 29 settembre. Le persone testate sono finora 34.253.561, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note delle Regioni

Nelle note, la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Campania comunica che un decesso riportato in data odierna è avvenuto il 26/09/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3: 1 caso in quanto test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare, e 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica in data odierna ha ricevuto ha ricevuto dal laboratorio principale dell'ASP di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all'anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 positività dell'anno 2020 riferite a soggetti già guariti. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3634 tamponi relativi all'anno 2020. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 1 il 29/09/21 - n. 5 il 28/09/21 - n. 1 il 27/09/21.