Mauro Morandi, il guardiano di Budelli lascia l'isola dopo 32 anni

Lo storico custode lascia l'isolotto della Sardegna dopo un lungo contenzioso con l'ente del Parco della Maddalena: "È una ventina d'anni che lotto contro chi mi vuole mandare via. Ora me ne andrò, sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come ho fatto io". Si trasferirà nel centro abitato della Maddalena e l'immobile in cui abitava verrà ristrutturato

Budelli perde il suo guardiano. Mauro Morandi, unico abitante e custode della piccola isola dell’arcipelago della Maddalena, Sardegna, ha annunciato l’imminente addio al luogo che per 32 anni ha chiamato casa. Scrive sul suo profilo Facebook: “È una ventina d’anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo, da Budelli e da tutti voi. Ora me ne andrò, sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come ho fatto io per ben 32 anni”.

Custode dal 1989 leggi anche Isole Covid free,eremita di Budelli le promuove a pieni voti Morandi, 82 anni, ex insegnante di educazione fisica nato a Modena, arrivò nell’arcipelago della Maddalena nel 1989. L’unico abitante dell’isolotto di Budelli era il custode, che se ne sarebbe andato di lì a breve. Morandi prese il suo posto e non abbandonò più il posto, diventandone il guardiano. Sui suoi profili Facebook e Instagram ha pubblicato per anni le foto da quello che lui stesso definiva “un piccolo paradiso terrestre”.