Meteo, le previsioni di mercoledì 10 febbraio

Mercoledì è attesa l’ennesima ondata di maltempo con piogge e temporali più insistenti sulla fascia tirrenica. Ma un vero ribaltone è previsto da giovedì con l’arrivo di venti gelidi dalla Russia. Il freddo durerà per diversi giorni e nel weekend la neve cadrà fino in pianura al Centro Sud. Temperature sotto lo zero anche di giorno al Nord